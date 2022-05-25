مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على انخفاض

الأربعاء 25/مايو/2022 - 05:39 ص

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,890.17 نقطة بانخفاض قدره 3.66 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 687.24 نقطة بانخفاض قدره 6.58 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و324 ألفًا و845 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 160 ألفًا و330 دينارًا بحرينيًا، نفذت من خلال 50 صفقة.