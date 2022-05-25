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الأربعاء 25 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على انخفاض

بورصة البحرين
بورصة البحرين
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أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,890.17 نقطة بانخفاض قدره 3.66 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 687.24 نقطة بانخفاض قدره 6.58 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و324 ألفًا و845 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 160 ألفًا و330 دينارًا بحرينيًا، نفذت من خلال 50 صفقة.

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بورصة البحرين انخفاض