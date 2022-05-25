البورصة الفلسطينية تغلق على ارتفاع

الأربعاء 25/مايو/2022 - 06:15 ص

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.66% ما يعادل 4.26 نقاط ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 649.72 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 817,987 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 1,697,393.44 دولارًا نُفِّذت بـ 178 صفقة.