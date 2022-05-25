أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.66% ما يعادل 4.26 نقاط ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 649.72 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 817,987 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 1,697,393.44 دولارًا نُفِّذت بـ 178 صفقة.
اقتصاد
البورصة الفلسطينية تغلق على ارتفاع
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أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.66% ما يعادل 4.26 نقاط ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 649.72 نقطة.
أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.66% ما يعادل 4.26 نقاط ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 649.72 نقطة.