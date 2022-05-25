صوت الناس.. "هدى" تستغيث بوزير الداخلية: هاتولي ابني "محرومة منه من 7 سنين"

الأربعاء 25/مايو/2022 - 01:46 ص

أرسلت المواطنة “هدى السعيد عبدالمقصود خضر” مطلقة ومقيمة في قرية صفط تراب إحدى قرى مركز المحلة الكبرى، التابعة لمحافظة الغربية، رسالة واستغاثة إلى “البوابة نيوز” تطالب فيها برد ابنها المحرومة منه منذ 7 سنوات على الرغم من حصولها على أكثر من حكم قضائي وقرار تنفيذ بضم الطفل لحضانتها.

وتروى “هدى” في رسالتها للبوابة ما حدث معها وتقول "بعد أن تزوجت من سائق توك توك، انجبت طفلة وطفل، ولكن لم يشأ الله أن تستمر حياتنها الزوجية لخلافات أسرية فانفصلت عن زوجي، ولكنه لم يلتزم بحضانة الأطفال للأم فترك لي البنت وأخذ الولد بغير وجه حق ودون موافقتي.

وقامت هدى برفع دعوى قضائية، وحكمت لها المحكمة بالحضانة في القضية رقم 465 لسنة 2015 منازعة حضانة، وصدر قرار رقم 68 لسنة 2015، بإلزام والد الطفل بتسليم الطفل للأم في محضر رسمي ومن قبل مركز الشرطة، لكن الشرطة توجهت أكثر من مرة إلى منزل الوالد ولكنها لم تجده ولم يستدل على مكان الطفل منذ ذلك الحين، والوحيد الذي يعرف مكان الطفل هو طليقها.

وتستغيث الأم “هدى” بوزير الداخلية بالتحري عن مكان الطفل والقبض على والده حتى تسليم الطفل: “فكري محمد فكري محمد أبو السعود”، لوالدته الحاضنة له طبقا للقانون وبحكم المحكمة.

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