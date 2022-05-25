وزير الخارجية الأردني يلتقي نظيريه الفنلندي والرواندي

الأربعاء 25/مايو/2022 - 02:17 ص

التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس الثلاثاء، نظيريه الفنلندي بيكا هافيستو والرواندي فنست بيروتا، كل على حدة.

وتناول اللقاءان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة لحل الأزمات والتعامل مع تبعاتها الإنسانية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية والسياسية.