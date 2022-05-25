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الأربعاء 25 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

وزير الخارجية الأردني يلتقي نظيريه الفنلندي والرواندي

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
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التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس الثلاثاء، نظيريه الفنلندي بيكا هافيستو والرواندي فنست بيروتا، كل على حدة.
وتناول اللقاءان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة لحل الأزمات والتعامل مع تبعاتها الإنسانية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية والسياسية.

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وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو وزير الخارجية الرواندي الرواندي فنست بيروتا