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الأربعاء 25 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

بورصة المغرب تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت البورصةُ المغربية على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي (مازي) خسارة بنسبة 1.14%، مسجلاً 12.421,6 نقطة.
وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.24% ليستقر عند 1.002,06 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 1.23% مسجلاً 931,88 نقطة.

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بورصة المغرب انخفاض