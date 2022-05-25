بورصة المغرب تغلق على انخفاض

الأربعاء 25/مايو/2022 - 01:37 ص

أغلقت البورصةُ المغربية على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي (مازي) خسارة بنسبة 1.14%، مسجلاً 12.421,6 نقطة.

وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.24% ليستقر عند 1.002,06 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 1.23% مسجلاً 931,88 نقطة.