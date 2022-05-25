بورصة تونس تغلق على ارتفاع

الأربعاء 25/مايو/2022 - 01:14 ص

أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.17 %، ليصل عند 7333.62 نقطة.

فقد بلغ مجموع الأموال المتداولة 4.377 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 22 أخرى، واستمرار أسهم 13 شركة على ثبات.