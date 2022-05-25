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الأربعاء 25 مايو 2022
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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

وزير الدفاع التونسي يلتقي وفد من الكونجرس الأمريكي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى وزير الدفاع التونسي عماد مميش مساء أمس الثلاثاء، بوفد من الكونجرس الأمريكي وذلك على هامش انطلاق فعاليات التمرين البحري المشترك متعدد الأطراف،  فينيكس إكسبراس 22” الذي تحتضنه تونس من 22 مايو إلى غاية 3 يونيو القادم بالتعاون مع القيادة الأمريكية لأفريقيا "أفريكوم" وقيادة القوات البحرية الأمريكية لأوروبا. 

وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية أن اللقاء بحث الوسائل الكفيلة بمزيد دعم التعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستحقاقات القادمة في مجالات دعم التعاون العسكري متعدد الأطراف على غرار التمرين البحري المشترك "فينيكس إكسبراس" و"تمرين الأسد الإفريقي".

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وزير الدفاع التونسي عماد مميش وفد الكونغرس الأمريكي دعم التعاون العسكري