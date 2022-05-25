كورونا في العراق.. تسجيل 99 إصابة جديدة

الأربعاء 25/مايو/2022 - 02:17 ص

سجل العراق 99 إصابة و121 حالة شفاء جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان لها أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 2327486 إصابة، بينما استقر عدد الوفيات عند 25218 حالة وبلغ عدد المتعافين 2301182 شخصاً.