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الأربعاء 25 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 99 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق 99 إصابة و121 حالة شفاء جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان لها أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 2327486 إصابة، بينما استقر عدد الوفيات عند 25218 حالة وبلغ عدد المتعافين 2301182 شخصاً.

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