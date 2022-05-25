كورونا في لبنان.. تسجيل 70 إصابة جديدة

الأربعاء 25/مايو/2022 - 07:14 ص

سجلت وزارة الصحة اللبنانية حالتي وفاة و70 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها أن العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس منذ تفشي الوباء في لبنان ارتفع إلى 1098710 إصابات فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10421 حالة وفاة.