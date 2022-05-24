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الأربعاء 25 مايو 2022
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داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

28 مايو موعد بطولة كأس مصر للكرة السباعية

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أعلن الاتحاد المصري لذوي الشلل الدماغي، موعد إقامة بطولة كأس مصر لكرة القدم  السباعية.
وقرر الاتحاد المصري للشلل الدماغي، إقامة بطولة كأس مصر لكرة القدم السبت الموافق 28 مايو ، بمشاركة أربع فرق هي المصري القاهري وجمعية  سيفنز، نادي الإرادة بأوسيم، مستقبل إسكندرية.

ومن المقرر أن تقام البطولة على ملاعب المدينة الشبابية بالأسمرات، من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

وذكر محمد دسوقي المشرف على كرة القدم بالاتحاد  أنه سيتم اختيار  منتخب مصر للكرة السباعية، من اللاعبين المشاركين في بطولة كأس مصر للمشاركة في بطولة إيطاليا الدولية.

وفي نفس السياق، قال الدكتور أحمد أدم رئيس الاتحاد المصري لذوي الشلل الدماغي، أنه يسعي  لإقامة بطولة جيدة والظهور بشكل مشرف.

وأكد آدم في تصريحات صحفية، أن بطولة كأس مصر ستكون هي منبر الجهاز الفني لمنتخب مصر في اختيار العناصر المميزة التي ستشارك مع المنتخب في البطولات القادم.

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لذوي الشلل الدماغي كأس مصر لكرة القدم المدينة الشبابية بالأسمرات