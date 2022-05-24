زراعة خلايا جذعية لـ 50 طفلا لاجئا بأوكرانيا بدعم إماراتي

الثلاثاء 24/مايو/2022 - 04:31 م

أعلنت " في بي اس" للرعاية الصحية بالإمارات، عن إطلاق برجيل القابضة، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، مما يخلق واحدة من أكبر جهات تشغيل الشبكات الصحية المتكاملة بالمنطقة، كما أعلنت عن مبادرة انسانية لإجراء 50 عملية زرع للخلايا الجذعية للأطفال اللاجئين بأوكرانيا، وتقديم العلاج لحالات مرضى السرطان".

وقالت المجموعة في بيان لها اليوم: ستكون (برجيل القابضة) امتدادا لنشاط المجموعة المتمثل في توفير الرعاية المتكاملة عبر شبكتها من المستشفيات والعيادات المتخصصة والخدمات المرتبطة بها.

وكانت حكومة دولة الإمارات، قد دعمت تأسيس (في بي اس) في عام 2018، لعلاج مصابين يمنيين بمستشفياتها وقدمت المنظمة مبادرة '100 جراحة قلب مجانية' للمحتاجين.

وقال الدكتور شامشير فاياليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة :" تتيح لنا (برجيل القابضة) دمج خدمات الرعاية الصحية الخاصة بنا في منصة واحدة، وستوفر المنصة الأساس لتوسيع نطاق العمليات في مناطق جغرافية جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجهاةوتعمل على توحيد أكبر شبكة تشخيص في دولة الإمارات وأكبر مركز شامل للسرطان في الدولة

وأكد الدكتور شمشير استمرار المجموعة في مواصلة الجهود الإنسانية، من خلال إجراء 50 عملية زرع للخلايا الجذعية للأطفال لدعم لاجئي أوكرانيا.

وقال :" أعلن التزامنا بدعم المتضررين في أوكرانيا، لقد رأينا أن الأطفال وخاصة أولئك الذين يخضعون لعلاج السرطان، هم الأكثر معاناة في هذا الصراع المؤسف للغاية، وقد تم إجلاء المئات بالفعل لتلقي العلاجات التي ستنقذ حياتهم، وستتطلع (برجيل القابضة) إلى تزويدهم بالرعاية التي هم في أمس الحاجة إليها".