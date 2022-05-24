بنك الاستثمار الأوروبي يمول تنفيذ الخط الثالث من مترو الأنفاق

الثلاثاء 24/مايو/2022 - 01:30 م

قالت شريهان بخيت، معاون وزير التعاون الدولى، إن هناك تعاونا بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار فى مشروعات الموانئ الجافة بـ6 أكتوبر ومدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة بنبان لتوليد الطاقة الشمسية وغيرها العديد من المشروعات، حيث تبلغ حصيلة التعاون مع القطاع الخاص حوالي 76%.

وتابعت معاون وزير التعاون الدولى: وأيضا هناك تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 900 مليون يورو فى مشروع تنفيذ الخط الثالث من مترو الأنفاق.

وجاء ذلك المؤتمر الدولى الذى تنظمه وزارتا التخطيط والمالية حول فرص التمويل البديل فى مصر نحو تمويل مستدام للتنمية.

وأضافت أن الوزارة تقود جهود التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية نحو أكثر من من 50 ممثلًا من مؤسسات التمويل الدولية والبنوك متعددة الأطراف ومسئولى التعاون مع الدول على المستوى الثنائى، وتم عقد عدد من ورش العمل المتخصصة فى هذا الشأن لبحث تنشيط آليات التمويل المبتكرة والمختلط، لتمويل التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشارت بخيت، خلال كلمتها، إلى خطة الحكومة المصرية خلال 3 سنوات المقبلة بزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد إلى 65% وخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلى الإجمالي إلى 75%.

وأكدت بخيت، أهمية «يوم التمويل» المقرر انعقاده ضمن قمة المناخ «COP 27» فى نوفمبر المقبل والتى يعتبر فرصة للتعاون والتواصل بشكل وثيق مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لتعزيز سبل التمويل المختلط من أجل تنفيذ خطط العمل المناخي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وقالت شريهان بخيت، إن هناك تعاونا مستمرا بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر على مدار السنوات الماضية وأحد أوجه هذا التعاون هو اتفاقية “ تايب" بقيمة 155 مليون دولار لتحفيز التجارة والاستثمار.

وأضافت أن الاتفاقية تهدف إلى دعم التجارة والاستثمار والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أنها تدعم قطاع الخدمات المالية وتدعم جهود الدولة المصرية فى تحديث نظم الإدارة المالية.