اليوم.. بدء صرف مرتبات مايو لموظفي الحكومة

الثلاثاء 24/مايو/2022 - 10:25 ص

تستأنف وزارة المالية اليوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022، عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر مايو الجاري لليوم الثاني على التوالي والذي يشمل الموظفين بالجهات والوزارات الحكومية الخاضعة لموازنة الدولة العامة وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة.



ذكرت تقارير صادرة عن قطاع الحسابات والمديريات المالية التابعة لوزارة المالية، فإنه تقرر صرف مرتبات شهر مايو الجاري لمدة 4 أيام وعلى مستوى 3 مجموعات وظيفية وتحديدا في الفترة من 23 حتى 26 من أبريل الجاري.



وتستهدف وزارة المالية اليوم صرف مرتبات المجموعتين الثانية والثالثة و تتضمن 28 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة، من بينها وزارات " التعليم العالي، التنمية المحلية، الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، العدل، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاستثمار والتعاون الدولي،التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والي، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية" والجهات التابعة لها .

كما تضمنت عمليات صرف المرتبات لعدد من الجهات المستقبلة والتي من بينها " القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، لمحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة الوطنية للانتخابات، معهد الخدمات المالية،الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية".

وبدأت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة للمجموعة الوظيفية الأولي والمحددة بـ27 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة من أصل أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة.



وتضمنت عمليات صرف المرتبات لوزارات "الصحة والسكان، التضامن الإجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، النقل و المواصلات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القوي العاملة، الانتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب، الأوقاف، الداخلية، الثقافة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التجارة والصناعة الطيران المدني، البيئة، السياحة، البترول والثروة المعدنية" و جهاتها التابعة .



وتضمنت عمليات صرف المرتبات لوزارات "الصحة والسكان، التضامن الإجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، النقل و المواصلات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القوي العاملة، الانتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب، الأوقاف، الداخلية، الثقافة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التجارة والصناعة الطيران المدني، البيئة، السياحة، البترول والثروة المعدنية" و جهاتها التابعة .



ومن المقرر أن تستكمل الحكومة عمليات صرف باقي رواتب الجهات الحكومية لمدة يومين آخرين هما 25 و 26 من الشهر الجاري.

وينتظر الموظفين بالدولة خلال الشهر الجاري استمرار زيادات مرتبات العاملين بالدولة بعد تبكير مواعيد استحقاق زيادات الأجور.