اسعار الدولار اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

الثلاثاء 24/مايو/2022 - 09:01 ص

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 24 مايو 2022، وذلك بعد أن ارتفع أمس بمتوسط 13 قرشا وذلك على مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وبلغ أدني سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.21 جنيها للشراء و 18.31 جنيها للبيع في بنك البركة.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.34 جنيها للشراء و 18.44 جنيها للبيع في بنوك "HSBC، المصرف العربي الدولي، بنك أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، المصرف المتحد، قناة السويس، بلوم، كريدي أجريكول،العربي الافريقي الدولي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.36 جنيها للشراء و 18.44جنيها لبيع في بنوك " مصر ، الأهلي، قطر الوطني QNB، فيصل الاسلامي".

وبلغ سعر الدولار نحو 18.38 جنيها للشراء و 18.44 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، الأهلي المتحد، العقاري المصري العربي، مصرف أبوظبي الإسلامي".