البورصة الكويتية تغلق على انخفاض

الثلاثاء 24/مايو/2022 - 12:51 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، على انخفاض مؤشر السوق العام بمقدار 7ر106 نقاط, ليبلغ مستوى 97ر7696 نقطة, بنسبة انخفاض بلغت 37ر1 في المئة. وبلغت كمية الأسهم المتداوله 8ر197 مليون سهم, عبر تنفيذ 15309 صفقات نقدية, بقيمة 5ر64 مليون دينار كويتي. وانخفض مؤشر السوق الرئيس بمقدار 8ر45 نقطة, ليبلغ مستوى 4ر5984 نقطة, بنسبة انخفاض بلغت 76ر0 في المئة, عبر تداول 9ر108 ملايين سهم, من خلال 5725 صفقة نقدية, بقيمة 5ر14 مليون دينار.

وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة انخفاض بلغت 5ر1 في المئة, ما يعادل 3ر133 نقطة, لينهي تداولته عند 95ر8530, جراء تداول 9ر88 مليون سهم, نتيجة تنفيذ 9584 صفقة بقيمة, 50 مليون دينار.