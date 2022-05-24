مؤشرا البحرين يقفلان على انخفاض

الثلاثاء 24/مايو/2022 - 12:47 ص

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1،893.82 بانخفاض قدره 12.05 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 693.82 بانخفاض قدره 1.85 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 948 ألفًا و615 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 337 ألفًا و830 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 59 صفقة.