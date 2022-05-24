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الثلاثاء 24 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

مؤشرا البحرين يقفلان على انخفاض

بورصة البحرين
بورصة البحرين
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أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1،893.82 بانخفاض قدره 12.05 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 693.82 بانخفاض قدره 1.85 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 948 ألفًا و615 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 337 ألفًا و830 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 59 صفقة.

بورصة البحرين انخفاض