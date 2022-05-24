أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1،893.82 بانخفاض قدره 12.05 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 693.82 بانخفاض قدره 1.85 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 948 ألفًا و615 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 337 ألفًا و830 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 59 صفقة.
اقتصاد
مؤشرا البحرين يقفلان على انخفاض
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أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1،893.82 بانخفاض قدره 12.05 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 693.82 بانخفاض قدره 1.85 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1،893.82 بانخفاض قدره 12.05 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 693.82 بانخفاض قدره 1.85 نقطة عن معدل أقفاله السابق.