بورصة تونس تغلق على ارتفاع

الثلاثاء 24/مايو/2022 - 02:18 ص

أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات، على ارتفاع بنسبة 0.06%، ليصل عند 7320.98 نقطة.

فقد بلغ حجم الأموال المتداولة 3 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 19 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 18 أخرى، واستمرار أسهم 21 شركة على ثبات.