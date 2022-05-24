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الثلاثاء 24 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

بورصة تونس تغلق على ارتفاع

بورصة تونس
بورصة تونس
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أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات، على ارتفاع بنسبة 0.06%، ليصل عند 7320.98 نقطة.
فقد بلغ حجم الأموال المتداولة 3 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 19 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 18 أخرى، واستمرار أسهم 21 شركة على ثبات.

بورصة تونس ارتفاع