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الثلاثاء 24 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في سوريا.. تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأثنين، تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 9 حالات دون تسجيل أي حالة وفاة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55880 شفيت منها 52610 حالات وتوفيت 3150حالة.

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