أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأثنين، تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 9 حالات دون تسجيل أي حالة وفاة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55880 شفيت منها 52610 حالات وتوفيت 3150حالة.
بوابة العرب
كورونا في سوريا.. تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة
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أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأثنين، تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 9 حالات دون تسجيل أي حالة وفاة.
أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأثنين، تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 9 حالات دون تسجيل أي حالة وفاة.