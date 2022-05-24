كورونا في سوريا.. تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة

الثلاثاء 24/مايو/2022 - 02:18 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأثنين، تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 9 حالات دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55880 شفيت منها 52610 حالات وتوفيت 3150حالة.