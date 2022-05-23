العاهل الأردني يؤكد الدور المحوري للعراق في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها

الإثنين 23/مايو/2022 - 11:15 م

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الدور المحوري للعراق في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، مشددا على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن والعراق وشعبيهما.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جاء خلال استقبال الملك عبد الله الثاني بعمان، اليوم الإثنين، رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم.

وجدد الملك عبدالله الثاني، خلال اللقاء، التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب العراق وشعبه.

ومن جهته، أشاد الحكيم بدور الملك عبدالله الثاني الإقليمي والدولي، مستعرضا التطورات السياسية في العراق.. وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات الأردنية العراقية، مؤكدا دعمه لمشاريع التعاون الثنائي، خاصة مشروع أنبوب النفط من البصرة للعقبة ومشروع المدينة الصناعية على الحدود بين البلدين.