خبراء: طلبات البيت «أون لاين» اتجاه جديد بمعدل نمو جنوني يقترب من الـ 400%

الإثنين 23/مايو/2022 - 10:22 م

شهد العالم بأكمله في الآونة الأخيرة ثورة غير مسبوقة في عالم التكنولوجيا؛ مما جعلها تؤثرعلي نمط حياتنا وأصبح العالم يعتمد اعتمادًا كليًا على التكنولوجيا، حتى أصبح شراء طلبات المنزل اليومية من البقالة والخضروات وغيرها عبر الإنترنت شيئًا معتادًا ومتوفر بشكل سلس من خلال الهواتف الذكية.

وبضغطه زر واحدة يمكن حاليًا الحصول على العديد من منتجات البقالة، وظهر مؤخرًا، عدة تطبيقات تقدم خدمة توصيل طلبات المنزل عبر الإنترنت في القاهرة الكبرى.

وقال المهندس ياسر الرفاعي، خبير تسويق إلكتروني، إن الإحصائيات الرسمية في حجم طلبات المنزل التي تمت من خلال تطبيقات الهاتف الذكي في مصر تخطت الـ 500 مليون دولار في عام 2019، ثم وصلت إلى 735 مليون دولار في 2021.

وأشار الرفاعي إلى أنه متوقع وصول حجمها إلى 28 مليار دولار في 2027 ليعتبر القطاع الأكثر نموًا في مصر خلال هذه المدة الزمنية.

وفي سياق متصل، توقع محمود حجاب، مدير تطوير الأعمال، أن تكسب التطبيقات الإلكترونية ثقة الشباب بحكم اعتيادهم على استخدامها، مشيرًا إلى أن السوق في احتياج من كل الفئات للتطبيقات الرقمية، حيث يوفر لهم الوقت والمجهود والنفقات أيضًا.

ولفت إلى أن التطبيقات الرقمية تعد ظاهرة صحية تدل على تطور الوعي في السوق المصري وتتيح الفرصة للعديد من الإبتكارات التقنية للنمو، فقد أصبح لدى إحدى التطبيقات الحديثة قرابة الـ 250 ألف مستخدم في أول عام، ويسعون إلى تغطية كافة مدن مصر في أقل من عامين فما بالك بباقي التطبيقات.