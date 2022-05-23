ارتفاع سعر الروبل الروسي أمام العملات اليوم الاثنين 23 مايو 2022

الإثنين 23/مايو/2022 - 08:47 م

ارتفعت أسعار الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي والدينار الكويتي والجنيه المصري واليورو الأوروبي والريال السعودي، اليوم الاثنين 23 مايو 2022.

وشهد الروبل الروسي اليوم الاثنين، ارتفاعاً أمام العملات الأجنبية، بعد استقرار حققه في قيمته السوقية الأيام الماضية أمام جميع العملات.

وصعد الروبل 0.53% أمام اليورو إلى 66.70 عائداً باتجاه أقوى مستوى له منذ منتصف 2017 البالغ 64.9425 الذي لامسه الأسبوع الماضي.

سعر الروبل أمام الدولار الأمريكي:

تداول الروبل الروسي، عند مستوى 0.017 دولار، (الدولار يسجل 57.73 روبل).

سعر الروبل أمام الجنيه المصري:

سجل الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري نحو 0.32 جنيه "32 قرشاً".

سعر الروبل أمام اليورو الأوروبي:

سجل الروبل الروسي مقابل اليورو نحو 0.016 يورو.

سعر الروبل أمام الدينار الكويتي:

سجل الروبل الروسي مقابل الدينار الكويتي نحو 0.0053.

سعر الروبل أمام الريال السعودي:

سجل الروبل الروسي مقابل الريال السعودي نحو 0.065.