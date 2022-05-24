المهندس مصطفي ٱدم يستعد لإصدار كتاب التسوق الإلكتروني

الثلاثاء 24/مايو/2022 - 11:40 م

يصدر خلال أيام كتاب التسوق الإلكتروني السريع للكاتب الشاب مصطفي ٱدم الجبلاوي، الخبير في تكنولوجيا المعلومات، الصادر عن دار نشر المصرية للطباعة والنشر.

وقال مصطفي إنه خلال العقود الأخيرة أصبح فيها التسوق الرقمي واحد من أهم طرق الانتشار في العالم، خاصة مع انتشار جائحة كورونا واعتماد الكثيرين على التسوق عن بعد، وهو ما جعله يصدر كتاب عن أهم مبادئ التسوق الإلكتروني موضحًا أن التكنولوجيا جعلت بالإمكان الوصول للشرائح والفئات المستهدفة بسهولة وبضغطه زر، موضحًا أن هذا تسبب في ثورة تكنولوجية ووظيفية جدًا.

وأوضح مصطفي آدم أن التسويق الرقمي أصبح مهنة لها قواعد يجب اتباعها، وهناك بعض الدبلومات والمهارات التي يكتسبها الراغبون في دخول هذا المجال، مؤكدًا أنه خلال السنوات القادمة سيكون علم مستقل يدرس في كبرى الجامعات.

وقال إنه في حالة اختيار مجال التسوق الرقمي للعمل، فهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها خاصة إذا كنت مبتدئ.

وأشار إلى أن الحرص على اختيار المجال المناسب في التسويق، فإذا كنت تميل للاهتمام بالملابس أو الموضة فيجب أن يكون هذا مجالك حتى يمكنك الابداع والتميز.

وشدد على وضع أهداف واقعية مقسمة على مراحل، فعند البدء بمشروع لا تقوم بإهدار رأس المال على كميات كبيرة من الملابس مثلا لأن هناك تطورات يومية في الموضة، لذلك كن واقعي، وابدأ بتحقيق أهدافك ببطء.

ونوه بأن الموقع الإلكتروني يحتاج إلى المتابعة والتحسين المستمر، ويجب أن تعمل على تقنيات التسويق المختلفة ولكن تدريجيًا، استمر بتعلم كل ما هو جديد في عالم التسويق.