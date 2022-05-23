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الإثنين 23 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
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القوى العاملة: إعلان أسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية الثلاثاء

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة محمد سعفان
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قالت القوى العاملة انه يتم  اليوم الأثنين وغدا الثلاثاء إعلان أسماء المرشحين  لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الثانية للدورة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٦ - استكمالاً للمرحلة الأولى علي مستوى 27 محافظة- وتشمل 14 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف .
وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان : إنه من المقرر أن يتم  بعد غد الأربعاء الطعون علي الأسماء ، وسوف يتم البت في الطعون 26 مايو الجاري، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يومي 27 و28 مايو ، علي أن تجري الانتخابات للجان التابعة لوزارة القوي العاملة ومديرياتها يوم 29 من نفس الشهر، ويوم 30 مايو الجاري لباقي اللجان، وذلك  تحت إشراف قضائي كامل ،  ومن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات والتظلم منها لذوي الشأن 31 مايو، والبت في التظلم أول يونيو 2022 ، وإيداع الأوراق بمديريات القوي العاملة يومي 2 و3 يونيو المقبل .
 
ويتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية  ، فضلا عن مديريات القوى العاملة بالمحافظات من خلال غرفة العمليات بديوان عام الوزارة، عملية إعلان أسماء المرشحين.

- مديرية القوى العاملة - القوى العاملة