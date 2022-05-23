ads
الإثنين 23 مايو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

أمريكية تحصل على شهادة تخرجها من الجامعة بعامها الـ82

بيل تتسلم شهادة تخرجها
بيل تتسلم شهادة تخرجها من الجامعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجحت إمرأة أمريكية في التخرج من الجامعة والحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال بولاية ميريلاند الأميركية في الثانية والثمانين من عمرها .

وبحسب “سكاي نيوز”، حققت ماي بيل حلمها بالسير على المسرح لقبول شهادة التخرج من جامعة ميريلاند ، بعد أن قررت العودة للدراسة في أواخر السبعينيات من عمرها.

وحظيت بيل بمسيرة مهنية طويلة كممرضة، لكنها قررت العودة إلى الجامعة لدراسة إدارة الأعمال، كوسيلة لمساعدتها في تنمية أعمالها الخاصة بمجال تنظيم الفعاليات.

وعن السبب الذي دفعها للعمل في مجال تنظيم الفعاليات بعد المسيرة الطويلة بالتمريض، قالت ماي لمحطة "WJLATV" التابعة لشبكة "إيه بي سي" نيوز الأميركية، إنها "حظيت بالكثير من الدعم والثناء على جهودها في تنظيم الفعاليات ، أثناء عملها في مراكز وزارة الصحة والخدمات الإنسانية للرعاية الطبية".

وتابعت: "اعتقد المشرفون أن لدي شيئا مميزا ، عندما كنت أعمل في مراكز خدمات الصحة قمت بتنظيم بعض الأحداث الكبيرة وقد أعجب الجميع بها، لذلك بدأت في تنسيق مؤتمرات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم".

ويذكر أن بيل نالت الشهادة، الأربعاء الماضي، بعد يوم واحد فقط من احتفالها بعيد ميلادها الـ82.

أمريكية شهادة التخرج إمرأة أمريكية درجة البكالوريوس أمريكا