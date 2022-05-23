مدينة صينية تلزم سكانها بإجراء تحليل كورونا كل يومين

الإثنين 23/مايو/2022 - 10:17 ص

ألزمت مدينة هينان الصينية سكانها البالغ عددهم نحو 100 مليون شخص بإجراء اختبار كورونا كل يومين، في خطوة غير مسبوقة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد زيادة حالات الإصابة بمتحور أوميكرون.

وبحسب صحيفة "فرانس برس" كشفت المدينة في بيان لها أنه يتعين على سكان مقاطعة هينان والعاملين هناك الالتزام بتقديم عينات من الحمض النووي مرة واحدة على الأقل كل 48 ساعة .

وأوضحت السلطات، أن الاختبارات ستبدأ في مدينة تشنغتشو، عاصمة مقاطعة هينان قبل نهاية مايو، للمساعدة في "تحديد المخاطر المحتملة" بسرعة.

وأكدت أن السكان الذين لا يمتثلون لتلك التعليمات سيواجهون مشاكل في مسح الرموز اللازمة لدخول الأماكن العامة أو استخدام وسائل النقل.

كما اتخذت عواصم إقليمية أخرى، مثل شيجياتشوانغ في مقاطعة خبي الشمالية، إجراءات مماثلة، حيث قالت شيجياتشوانغ إنها ستبدأ اختبارات كورونا الأسبوعية لسكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة يوم الاثنين، فيما حذر المحللون من أن الاختبارات الجماعية المتكررة تأتي بتكلفة عالية لاقتصاد متعثر بالفعل.

ويرى المحللون إنه إذا تم توسيع إجراءات مماثلة لتشمل جميع أنحاء الصين، فقد تتكلف ما بين 0.9 في المائة و2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين.

يذكر أنه تم إغلاق مركز الأعمال الرئيسي في شنغهاي بالكامل تقريبا لمدة شهرين، ما أدى إلى تعطل سلاسل التوريد، بينما حظرت العاصمة الصينية بكين تناول الطعام في الخارج وأمرت الملايين بالعمل من المنزل.

وتراجعت مبيعات التجزئة وإنتاج المصانع إلى أدنى مستوياتها في نحو عامين الشهر الماضي، مما يعكس تداعيات سياسة الحد من انتشار فيروس كورونا في الصين.