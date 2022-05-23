ثاني أيام الفائدة.. تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين 23 مايو 2022

الإثنين 23/مايو/2022 - 09:53 ص

واصل سعر صرف الدولار صباح اليوم الاثنين 23 مايو 2022 فى البنوك الحكومية، والخاصة، وسجل أعلى سعر له في البنك المصري الخليجي - أبوظبي الإسلامي - الاستثمار العربي) عند مستوى 18.25 جنيه للشراء، 18.31 جنيهًا للبيع، وسجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك الأهلي المصري - مصر - الأهلي اليوناني عند مستوى 18.23 جنيه للشراء، 18.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري 18.22 جنيه للشراء، 18.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 18.23 جنيه للشراء، 18.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر 18.23 جنيه للشراء، 18.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 18.24 جنيه للشراء، 18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 18.24 جنيه للشراء، 18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.25 جنيه للشراء، 18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 18.23 جنيه للشراء، 18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي 18.23 جنيه للشراء، 18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني 18.21 جنيه للشراء. 18.31 جنيه للبيع.