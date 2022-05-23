أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 4140.44 نقطة منخفضًا بـ 16.2 نقطة وبنسبة 0.39% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4156.68 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونًا و786 ألفًا و664 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 93.02% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 25 مليونًا و608 آلاف و769 ريالًا عُمانيًّا.
اقتصاد
بورصة مسقط تغلق علي انخفاض
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أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 4140.44 نقطة منخفضًا بـ 16.2 نقطة وبنسبة 0.39% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4156.68 نقطة.
أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 4140.44 نقطة منخفضًا بـ 16.2 نقطة وبنسبة 0.39% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4156.68 نقطة.