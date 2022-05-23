ads
الإثنين 23 مايو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على انخفاض

بورصة البحرين
بورصة البحرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1.905.88 نقطة بانخفاض وقدره 16.26 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 695.67 نقطة بانخفاض وقدره 14.50 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 679 ألفا و930 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 261 ألفا و983 دينارًا بحرينيًا نُفذت من خلال 73 صفقة.

بورصة البحرين انخفاض