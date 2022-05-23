مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على انخفاض

الإثنين 23/مايو/2022 - 04:21 ص

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1.905.88 نقطة بانخفاض وقدره 16.26 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 695.67 نقطة بانخفاض وقدره 14.50 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 679 ألفا و930 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 261 ألفا و983 دينارًا بحرينيًا نُفذت من خلال 73 صفقة.