البورصة الفلسطينية تغلق على ارتفاع

الإثنين 23/مايو/2022 - 01:07 ص

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.81 % ما يعادل 5.15 نقاط ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 643.04 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 762،931 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 2،231،453.92 دولارًا نُفِّذت بـ 259 صفقة.