أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.81 % ما يعادل 5.15 نقاط ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 643.04 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 762،931 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 2،231،453.92 دولارًا نُفِّذت بـ 259 صفقة.
اقتصاد
البورصة الفلسطينية تغلق على ارتفاع
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أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.81 % ما يعادل 5.15 نقاط ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 643.04 نقطة.
أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.81 % ما يعادل 5.15 نقاط ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 643.04 نقطة.