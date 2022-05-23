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الإثنين 23 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

البورصة الفلسطينية تغلق على ارتفاع

بورصة فلسطين
بورصة فلسطين
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أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.81 % ما يعادل 5.15 نقاط ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 643.04 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 762،931 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 2،231،453.92 دولارًا نُفِّذت بـ 259 صفقة.

بورصة فلسطين ارتفاع