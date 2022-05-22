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الإثنين 23 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
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داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

العراق يعلن تعطيل الدوام الرسمي الإثنين بسبب سوء الأحوال الجوية

العراق
العراق
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أعلن العراق، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة يوم غد الإثنين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في العراق، في بيان بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، "وجه بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية، عدا الدوائر الصحيّة والأمنيّة والخدميّة، يوم غد الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية، ودخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى مناطق متفرقة من العراق".

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، في العراق تعرض البلاد يوم غد لعاصفة ترابية جديدة رجحت أن تكون شديدة في أغلب المحافظات.

العراق مصطفى الكاظمي