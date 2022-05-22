رفع درجة الاستعداد لاستقبال البطولة العربية لكمال الأجسام بالإسكندرية

الأحد 22/مايو/2022 - 08:05 م

تجري الاستعدادات على قدمً وساق داخل اتحاد كمال الاجسام واللياقة البدنية بالعمل بجدية فور الإعلان رسمياً عن استضافة مصر للبطولة العربية رقم "٢٢" لكمال الأجسام، والثانية للفيزيك، والتي من المقرر إقامتها في عروس البحر المتوسط الإسكندرية بالمدينة الرياضية الشبابية في أبو قير خلال الفترة من ٢٨ حتى ٣١ يوليو ٢٠٢٢ تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف.

ومن جانبه أعرب الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام، ورئيس الاتحاديين العربي والافريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، عن سعادته بأستضافة مصر البطولة العربية لكمال الاجسام في أعرق المدن المصرية" الإسكندرية" وبرعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإقليم، ونسعى أن تكون الدورة ال" ٢٢" الافضل في البطولات العربية على الإطلاق، ولهذا بدأنا بوضع التصور الامثل للفعاليات المختلفة للبطولة، والإعداد الجيد وتشكيل كافة اللجان للبدء فوراً لعملها.

وشدد "فهيم" على أن البطولة العربية لكمال الأجسام مسموح لجميع اللاعبين المشاركة فيها بدون شروط وبدون إجراء اختبارات منتخب هذا وستقام المنافسات في فئات كمال الأجسام للرجال والناشئين والاساتذة والفيزيك وذلك لفتح المجال لكل الرياضيين للمشاركه في الحدث الاكبر هذا العام.

وأشار " فهيم " إلى أنه قد تم توجيه الدعوة لكافة الاتحادات العربية بالاستعداد للمشاركة وأبدى الجميع موافقتهم المبدئية على الاشتراك ومن المتوقع مشاركة 18 دولة عربية على الأقل، وكذلك تم إرسال خطاب رسمي لكافة مناطق كمال الأجسام في مصر للاستعداد وتجهيز اللاعبين للمشاركة في البطولة العربية وبدون أختبارات كما ذكرنا من قبل كما انه تم الاتفاق مع أحدي الشركات الكبرى لتنظيم البطوله والمتخصصة في تنظيم البطولات الرياضية و هناك مفاجأت عديده سوف يتم الاعلان عنها لاحقاً .