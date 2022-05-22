ملعب سيتي كلوب بني سويف يستضيف نهائي دوري مراكز الشباب

الأحد 22/مايو/2022 - 04:17 م

أقيمت اليوم الأحد، مباراة نهائي دوري مراكز الشباب بمحافظة بني سويف بين مركز شباب الحكامنة ومركز شباب العبور، على ملعب سيتي كلوب فرع بني سويف وانتهي اللقاء بفوز مركز شباب الحكامنة بهدفين دون رد.

شهد اللقاء الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ومصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وتوني عثمان، مدير العلاقات العامة بلجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والمحاسب صلاح بدر، رئيس منطقة بني سويف لكرة القدم، وحمد سعد، رئيس لجنة الحكام الفرعية ببني سويف، ومحمود المغربي، مدير مكتب محافظ بني سويف، ومحمد عبد التواب مدير إدارة الرياضة ورحاب صلاح، مدير إدارة الشباب، وهاني ناجي، مدير إدارة وسط بني سويف للشباب والرياضة، ووليد سليم، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي ببني سويف.

وعقب اللقاء، وزع محافظ بني سويف الميداليات على لاعبي مركز شباب الحكامنة حامل لقب النسخة التاسعة لدورى مراكز الشباب بمحافظة بني سويف.

وباتت صالات وملاعب أندية سيتي كلوب "قبلة" الاتحادات الرياضية المختلفة لاستضافة المباريات الرسمية ،حيث استضافت صالة سيتى كلوب فرع بنها بنادى بنها الرياضى ، مؤخرا أول مباراة رسمية فى الكرة الطائرة بين فريقى نادى بنها الرياضى و نادى هليوليدو، كما استقبلت صالة نادى سيتى كلوب طنطا مباريات الدورة المجمعة الأولى والثانية للمنافسة على البقاء فى دورى المحترفين لكرة اليد.

فيما استضافت ملاعب نادي سيتي كلوب أسوان ، فعاليات النسخة الثالثة من أوليمبياد المحافظات الحدودية " أسوان 2021" ، بمشاركة 18 ألف رياضي من 6 محافظات حدودية مصرية، هي شمال سيناء و جنوب سيناء والبحر الأحمر و أسوان والوادي الجديد ومرسى مطروح، واستضافت الملاعب منافسات في رياضات كرة القدم الخماسي و الكرة الطائرة و تنس الطاولة و الكاراتيه و ألعاب القوى و كرة يد وكرة السلة و السباحة والكرة الطائرة جلوس ورياضات أخرى جماعية وفردية.