تباين الإصابات اليومية جراء كورونا بعدد من الدول العربية

الأحد 22/مايو/2022 - 03:54 م

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية اليوم الأحد حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 451 إصابة جديدة، كما تعافت 651 حالة إضافية ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 574 ألفا و805 حالات، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1480 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة ‌364 إصابة جديدة بإجمالي 904 آلاف و830 حالة، ‌‎وشفاء 356 حالة جديدة بإجمالي 888 ألفا و584 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2302 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 77 إصابة جديدة وتماثل 165 شخصا للشفاء ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و327 ألفا و269 حالة، والشفاء إلى مليونين و300 ألف و919 حالة بنسبة 98.9%، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 25 ألفا و216 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

