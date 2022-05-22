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الإثنين 23 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

رصد توسع هائل لبوابة الجحيم بسيبيريا

بوابة الجحيم
بوابة الجحيم
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رصد سكان مدينة باتاجاي في سيبيريا  "الانفتاح الهائل" لحفرة بوابة الجحيم التي يعتقد البعض بأنها ممر إلي العالم السفلي.


وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية تشير  التقارير إلى أن الكتلة الغارقة في الأرض مستمرة في النمو والتوسع، وتؤثر على المناظر الطبيعية للمنطقة.

وتظهر صور فوهة بركان باتاجيكا "كتلة ضخمة" تبدو وكأنها تغرق في الأرض وتسحب كل شيء حولها.

ويقول خبراء إن سبب الحفرة الضخمة هو "ذوبان التربة الصقيعية"، مما أدى إلى انكماش الأرض.

وكشف علماء أن "الحفرة العميقة" تتوسع نتيجة تحرر غازات كانت ترتكز عليها طبقات التربة هناك، مشيرين إلى أنها "تنمو" حاليا بنحو 20 إلى 30 مترا كل عام.

وحذروا من إمكانية ظهور المزيد من "أفواه الجحيم" في مناطق مختلف من العالم بسبب تداعيات الاحتباس الحراري.

الاحتباس الحراري بركان سيبيريا بوابة الجحيم