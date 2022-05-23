باسم دياب يكشف موعد طرح فيلم كيرة والجن بدور العرض السينمائي

الإثنين 23/مايو/2022 - 08:04 م

قررت الشركة المنتجة لفيلم "كيرة والجن" بطولة النجوم كريم عبد العزيز وأحمد عز طرح العمل في دور العرض السينمائي نهاية يونيو المقبل.

وفي سياق متصل، انتهى الفنان باسم دياب من تصوير البوستر الدعائي والرسمي للفيلم مع أبطال العمل كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري وهدى المفتي.

وأعرب دياب عن سعادته من بمشاركة هؤلاء النجوم وأجواء التصوير المليئة بالحب والتعاون، لافتًا أنه من المقرر أن تظهر خلال الأيام المقبلة الدعاية الخاصة بالفيلم.

ويجسد كريم عبد العزيز دور طبيب بشري خلال أحداث الفيلم المأخوذ عن رواية "1919" للمؤلف أحمد مراد.

فيلم "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري، سيد رجب، وأحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي، باسم دياب، ومحمد عبد العظيم، وعارفة عبد الرسول، وتامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.