طلاب إعلام جامعة مصر الدولية يطلقون اول حملة لدعم تحاليل الجينات لعلاج الامراض الوراثية

الأحد 22/مايو/2022 - 04:55 م

أطلق طلاب بالفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة مصر الدولية (MIU) الحملة الأولى في مصر تحت إسم "جيناتك حماية لحياتك" لزيادة الوعي حول الاختبارات الجينية ومدى أهميتها للتنبؤ المبكر بأي أمراض قادمة.

‎وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي بأهمية الاختبارات الجينية وأنواعها وسبب إجرائها وإبراز فوائد الملف الجيني، ‎تم اطلاق الحملة على ثلاث منصات للتواصل الاجتماعي، "فيس بوك، انستجرام، تيك توك".

‎باستخدام الفلاتر والألعاب للتأكد من تفاعل جمهورها والوصول إلى جميع الشرائح المستهدفة.

وحرص الطلاب علي نشر النصائح الطبية بأهمية الإختبارات الجينية بشكل مستمر عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي للتوعية بأهمية الفحص الجيني والتشخيص المبكر للأمراض، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وسرطان الثدي وضمور العضلات الشوكي.

‎وكان هذا مشروع تخرج لعدد م الطلاب وهم: اطلقت ندى ايمن، هيام عوني، ميرنا سعد، خديجة سليم، روان فؤاد، يمنى خالد، سيف الاسمر وملك شريف.