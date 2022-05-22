خلفان الكعبي يستعرض ملامح مصر التاريخية فى «حكايات زمان»

الأحد 22/مايو/2022 - 10:44 ص

أعلن الباحث التراثي خلفان الكعبي، انتهاء التحضيرات الأولية لبث برنامجه الجديد "حكايات زمان"، والمقرر عرضه قريبا على الفضائيات العربية.

وكشف خلفان الكعبي، أن برنامجه يستعرض ملامح العديد من الدول العربية من بينها ملامح مصر التاريخية، وحضارتها ما بين التراث المصري القديم مرورا بالعصر الروماني واليوناني وصولا إلى تاريخ مصر الخديوية.



وأوضح خلفان الكعبي، أنه يستعرض فى برنامجه المقرر طرحه مطلع يوليو المقبل، تاريخ الإمارات المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى جانب حضارة تونس والمغرب القديمة، وممالك الشام قديما.

وأشار إلى أن البرنامج الجديد سيحظى برعاية دولية من قبل صندوق الأمم المتحدة ومكتبة الإسكندرية وجامعة الملك عبدالعزيز.