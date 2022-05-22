كورونا في العراق.. تسجيل 78 إصابة جديدة

الأحد 22/مايو/2022 - 04:39 ص

سجل العراق 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأبرزت وزارة الصحة العراقية في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الإصابات الناجمة عن الفيروس في البلاد ارتفع إلى 2327192 بينما بلغ عدد المتعافين 2300754 شخصاً.