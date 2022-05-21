5 ميداليات للمصارعة النسائية في بطولة أفريقيا بالمغرب .. وسمر حمزة لاعبة من ذهب

السبت 21/مايو/2022 - 10:54 م

نجح منتخب مصر للمصارعة النسائية في الحصول على 5 ميداليات متنوعة في البطولة الأفريقية المقامة حالياً بالمغرب ، فقد نجحت المصارعة سمر حمزة في الحصول على الميدالية الذهبية في وزن 76 كجم ، وحصلت منة الله عثمان علي فئة وزن 68كجم ، وحصلت فرح علي وزن 57 كجم علي الميدالية البرونزية، وندا مدني فضية وزن 60 كجم، وشيماء عاطف ذهبية.

الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري للمصارعة، برئاسة اللواء عصام النوار بدعم ومساندة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان قد تكفل بكافة تجهيزات وإعداد سمر حمزة جيداً للمنافسات القارية في المصارعة، لتعود اللاعبة بقوة وتكتسح بطولة أفريقيا وهي اللاعبة الوحيدة للآنسات الحاصلة علي الذهب الافريقي بعد الظهور بمظهر مختلف تماما، عما سبق، وهو ما ينبأ بميدالية أوليمبية قادمة.