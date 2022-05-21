"مصر الخير" تثمن توجيهات الرئيس السيسي بتطوير منظومة الإنتاج الحيواني

السبت 21/مايو/2022 - 08:09 م

أشاد الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه اليوم السبت لمشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، بتطوير منظومة الإنتاج الحيواني بمصر باستبدال رءوس الماشية المتوافرة حاليا لدى الفلاحين بأخرى أكثر إنتاجية في الألبان واللحوم، وأهمية مشاركة المجتمع المدني ومؤسسة مصر الخير في تنمية الثروة الحيوانية وإتاحة فرص العمل لصغار المربيين.

وقال جمعة: “إننا اليوم نضرب المثل في عمارة الأرض التي أمرنا الله بها، كما أن ذلك بناء لنموذج يحول المجتمع لمجتمع أفضل بالعمل والعلم والنجاح وبذلك نصل الي الحياة والكريمة التي يؤكد عليها دائما الرئيس عبدالفتاح السيسي”.

وأضاف: الدعم المستمر للقيادة السياسية للمجتمع المدني جعلنا نعمل في مؤسسة “مصر الخير” علي بناء نموذجاً مثمرا بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تنفيذ أحد أهم مشروعات الأمن الغذائي والتى تهدف إلي تقليل الفجوة بين ما ينتج محليا من اللحوم الحمراء وما يتم استيراده من الخارج، بالإضافة إلي توفير فرص عمل لصغار المزارعين والمربين والمرأة المعيلة وشباب الخريجين من خلال الاستفادة من المشروع بتسليمهم عدد من روؤس الماشية من عجلات السمنتال العشار لتربيتها وبيع إنتاجها بما يوفر لهم حياة كريمة تمكنهم من إعالة أسرهم وهذا هو الهدف الأساسي للمؤسسة وهو تنمية الانسان وجعله قادر على العمل وتنمية البيئة التى يعيش فيها من أجل خدمة البلاد والعباد.

وأشار جمعة إلي أن توزيع رؤوس الماشية يستهدف تحسين سلالة الأبقار لدي صغار المربين في مصر ضمن مشروع قومي أطلقته الحكومة في إطار توجيهات الرئيس السيسي، حيث تقوم مؤسسة "مصر الخير" و"أرض الخير" التابعة لها بالتعاون مع وزارة الزراعة بتسليم عجلات عشار سمنتال محسنة وراثيا ثنائية الغرض (ألبان - لحوم) من أجود أنواع العجلات الأوروبية بالتعاون مع أكبر شركات الإنتاج الحيواني في أوروبا، وهو المشروع الذي يستهدف صغار المربين بهدف تطوير سلالة الأبقار وزيادة إنتاج الالبان وكذلك تنمية انتاج عجول التسمين لانتاج اللحوم، مشيرة إلى أن تمويل حصول المربين الصغار علي العجلات يتم من خلال قروض ميسرة.

وتابع: خلال العام 2021 تم استيراد 1000 رأس عشار عالية الجودة بإجمالي استثمارات تصل إلى 45 مليون جنيه، تم توزيع 600 عجل على صغار المربين، على أن يتم توزيع 400 عجل أخرى على صغار المربين بالمحافظات، وتم ربطها بمراكز تجميع الألبان التابعة لوزارة الزراعة، مؤكدا أنه بنهاية 2022 تم التعاقد علي استيراد 1000 رأس أخرى، باستثمارات تصل إلى 60 مليون جنيه، سيتم توزيعها على صغار المربيين والفلاحين.

وأردف جمعة: إننا نسير علي تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية في مشاركة المجتمع المدني للمشاركة في تنمية الثروة الحيوانية، حيث تم افتتاح 6 مزارع للإنتاج الحيواني تابعة لمؤسسة "مصر الخير"، تضم نحو 6000 رأس ماشية، توزيعهم كالتالي :مزرعة بمحافظة البحيرة وتضم 2000 رأس ماشية و3 مزارع في محافظة الغربية تضم 2200 رأس ماشية، ومزرعة في محافظة بني سويف وتضم 1000 رأس ماشية، ومزرعة بمحافظة دمياط وتضم 800 رأس ماشية، ووفرت هذه المزارع 300 فرصة عمل للشباب، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة بهدف رفع كفاءة وتشغيل وإدارة المزارع الخاصة بالوزارة حيث يأتي ذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بترسيخ التعاون بين الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنمية وتطوير الانتاج الحيواني في مصر وخلق فرص عمل للشباب وتشجيع صغار المربين للاتجاه إلى الاستثمار في الانتاج الحيواني.

واختتم أن المؤسسة تعمل في مجال تطوير الإنتاج الحيواني في مصر منذ ما يزيد عن 10 سنوات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممنوحة للشباب والفتيات بمزارع مؤسسة "مصر الخير" بالمحافظات المختلفة، وخلق صغار رجال أعمال من المربين وتحقيق أعلى عائد أرباح لهم باتباع أحدث أساليب الإدارة والتكنولوجيا المتاحة في مجال الإدارة تحت إشراف فريق متخصص من المؤسسة لتذليل كافة الصعوبات التى قد تواجه المربين الصغار أثناء دورة المشروع.