"تنسيقية المرأة" تستعد لتقديم رؤيتها للمشاركة بالحوار الوطني

السبت 21/مايو/2022 - 08:13 م

عقدت اللجنة التنسيقة للمرأة بالأسكندرية اجتماعها الثاني لمناقشة عدد من المحاور والملفات المعنية بقضايا المرأة، اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيُا و إعلاميًا.

وقالت الدكتورة لبنى خليفة، أمينة المرأة بحزب الإصلاح والنهضة، إن اللجنة التنسيقية للمرأة بالإسكندرية، ستعقد عدد من الاجتماعات المكثفة للانتهاء من توصياتها، تمهيدا لإرسالها إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، للمشاركة في الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت أمينة المرأة بحزب الإصلاح والنهضة، أن ملف الزيادة السكانية يعتبر من أخطر ملفات التنمية الاجتماعية على الإطلاق، مشيرة إلى أن علاج مشكلة الزيادة السكانية يساهم في تحسين جودة جميع الملفات الاقتصادية والاجتماعية، كالتعليم والصحة، وإحساس المواطن بعوائد النمو الاقتصادي، وأشارت إلى أن المرأة المصرية قادرة أن تلعب دور هام في هذا الملف.

وستكثف اللجنة التنسيقة للمرأة جهودها الفترة القادمة لرفع توصيات واضحة ومحددة ورؤى واقعية لأبرز ملفات المرأة المصرية، لرفعها إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب وإدراجها ضمن ملفات الحوار الوطني.

شارك بالحضور كلا من الدكتورة لبنى خليفة أمينة المرأة بحزب الإصلاح والنهضة، والدكتورة سلوى عثمان عن حزب العدل، والدكتورة ليلى نظيم عن حزب الحرية المصري، وأماني جورج وأماني الكبير عن حزب التجمع، وسعاد صيام عن حزب الأحرار الدستوريين، وهند الأباصيري عن حزب الأحرار الاشتراكيين، ومايسة راشد.

