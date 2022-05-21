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الأحد 22 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

محافظات

محكمة قنا الاقتصادية تؤجل قضية "مستريح أسوان" للغد

مستريح اسوان
مستريح اسوان
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قررت محكمة قنا الاقتصادية اليوم السبت تأجيل الحكم في قضية التحفظ على أموال مصطفى البنك والشهير بمستريح محافظة أسوان و٥ آخرين إلى غد الأحد.

وكانت محكمة قنا الاقتصادية شهدت اليوم بدء محاكمة مصطفي البنك الشهير بمستريح أسوان و٥ آخرين بتهمة النصب على المواطنين بمحافظة أسوان؛ وذلك عقب قيامه بالاستيلاء على أموالهم بحُجة الاستثمار بها حيث بلغ عدد الأموال إلى رُبع مليار جنيه.

وعقب التحري تمكنت المباحث من ضبطه بقرية إدفو، وعثر بحوزته على 10 ملايين جنيه، فقررت محكمة قنا الاقتصادية تأجيل دعوة التحفظ على الأموال غدا الأحد.

محافظة أسوان الاقتصاد مليار جنيه الاستيلاء علي اموال تهمة النصب