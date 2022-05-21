محكمة قنا الاقتصادية تؤجل قضية "مستريح أسوان" للغد

السبت 21/مايو/2022 - 05:08 م

قررت محكمة قنا الاقتصادية اليوم السبت تأجيل الحكم في قضية التحفظ على أموال مصطفى البنك والشهير بمستريح محافظة أسوان و٥ آخرين إلى غد الأحد.

وكانت محكمة قنا الاقتصادية شهدت اليوم بدء محاكمة مصطفي البنك الشهير بمستريح أسوان و٥ آخرين بتهمة النصب على المواطنين بمحافظة أسوان؛ وذلك عقب قيامه بالاستيلاء على أموالهم بحُجة الاستثمار بها حيث بلغ عدد الأموال إلى رُبع مليار جنيه.

وعقب التحري تمكنت المباحث من ضبطه بقرية إدفو، وعثر بحوزته على 10 ملايين جنيه، فقررت محكمة قنا الاقتصادية تأجيل دعوة التحفظ على الأموال غدا الأحد.