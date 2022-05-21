«البوابة نيوز» تهنئ الزميل محمد صفوت بمناسبة زفاف شقيقته

السبت 21/مايو/2022 - 05:02 م

في حفل بهيج ووسط أجواء الفرحة والمرح، احتفلت أسرة الزميل الكاتب الصحفي محمد صفوت، المحرر الأمني بقسم الحوادث؛ بحفل زفاف شقيقته ربة الصون والعفاف الأستاذة "أسماء صفوت" على الدكتور "محمد أبو الحمد"؛ وذلك في سهرة عائلية سعيدة، يسودها أجواء دافئة من التآلف والبهجة.

وتقدم الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، والدكتورة داليا عبد الرحيم رئيس التحرير التنفيذي بخالص التهنئة للزميل محمد صفوت ولأسرة العروسين، مع أطيب التمنيات بالتوفيق والسعادة.

كما تتقدم أسرة تحرير «البوابة نيوز»، بالتهنئة للزميل على زفاف شقيقته، ولأسرة العروسين، سائلين المولى عز وجل أن يرزقهما السعادة والفرحة وحياة زوجية سعيدة.

وحضر الحفل لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء ومشايخ وعمد سوهاج والصعيد وعدد من رجال الإعلام والصحافة؛ وكذلك حضور عدد من السادة الضباط والشخصيات العامة، وعدد من زملاء والد العروسة الأستاذ صفوت دياب، المدير العام بوزارة التربية والتعليم، حيث شاركوا أحلى عروسين أجمل فرحة من القلب، في أجواء تسودها المحبة والفرحة في مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

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