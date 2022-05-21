السكرتير العام المساعد بقنا يتفقد سوق الخضار في دشنا

السبت 21/مايو/2022 - 04:55 م

فاجأ محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا شادر الخضراوات والفاكهة وعدد من المحال التجارية بمدينة دشنا، للاطمئنان على أسعار السلع وجودة المنتجات المعروضة، رافقه سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا .

والتقى السكرتير العام المساعد بالبائعين، مشددا على وضع الأسعار الاسترشادية المحددة وعدم التلاعب والمغالاة فى الأسعار، كما التقى بعدد من المواطنين وحرص على سؤالهم عن آرائهم في أسعار السلع ، وما إذا كانت الأسعار مناسبة أو مرتفعة، ومن جانبهم وجه المواطنون الشكر لقيادات محافظة قنا على جهودهم في مراقبة الأسواق لمنع محاولات استغلال التجار واحتكار السلع الغذائية والضرورية.

وقال "أبو كريشة"، إن هناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق وتوافر السلع لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، مشيرًا إلى أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمرور الميداني يوميا على المحلات والمنافذ والشوادر المخصصة لبيع السلع الغذائية الأساسية للتأكد من توافر الكميات والأسعار المناسبة ، مؤكدا أنه توجد أرصدة كافية من السلع والمنتجات الأساسية فى جميع المخازن ومنافذ البيع .