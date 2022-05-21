سكرتير عام قنا يتفقد أعمال عدد من المشروعات بقرية السمطا

السبت 21/مايو/2022 - 02:28 م

تفقد محمد صلاح أبوكريشة سكرتير عام مساعد قنا أعمال التشطيبات النهائية بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية السمطا بحرى التابعة لمركز دشنا للإطمئنان على معدلات التنفيذ، والإلتزام بمعايير الجودة والمواصفات القياسية ، رافقه سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا .

وقال السكرتير العام المساعد أن مشروع مجمع الخدمات الحكومية مقام على مساحة 570 مترًا، ويتكون من 3 طوابق يضم "وحدة محلية، مجلس محلي، مكتب بريد، شهر عقاري، سجل مدني، وحدة تضامن اجتماعي، مركز تكنولوجي، مكتب تموين"، بتكلفة مالية تصل إلى حوالى 13 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم الإنتها من كافة أعمال المبانى وجارى نهو التشطيبات النهائية بالمبنى ، وتوصيل المرافق ، تمهيدا لتسليم المبنى للأجهزة المعنية وبدء التشغيل التجريبى وتقديم الخدمات للجمهور .

كما تابع " أبو كريشة " أعمال التشطيبات النهائية بمجمع الخدمات الزراعية ، والذى يقع على مساحة 315 مترا، ويضم (وحدة بيطرية، جمعية زراعية، مكتب إرشاد زراعي)، بتكلفة مالية تصل إلى 9 ملايين جنيه، وسوف يسهم المجمع في إحداث نقلة نوعية، في مستوى الخدمات الزراعية المقدَّمة للمواطنين، لا سيما في ظل توجه الدولة نحو تطبيق كارت الفلاح الذكي، والاعتماد على أنظمة الري الحديث.

واختتم السكرتير العام المساعد جولته بالقرية بتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل ، مشيرا إلى أن المبنى يضم ( وحدة تضامن اجتماعى ، حضانة اطفال مزودة بفناء للألعاب ، مشغل ، معرض لمنتجات المشغل ) ، بالإضافة إلى عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للتنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادى للنساء وإشراكهم فى سوق العمل ، مشيرا إلى أنه تم تصميم المبنى ليتناسب مع وظائف الوحدات الداخلية به .