بعد اتهامه بالتحرش.. إيلون ماسك يبحث عن «رجال شوارع متشددين» لقسم التقاضي

السبت 21/مايو/2022 - 02:16 م

أعلن رجل الأعمال الأمريكي "إيلون ماسك"، عن إنشاء "قسم تقاض متشدد" داخل شركته "تسلا" للسيارات الكهربائية، ‏والذي سيرفع تقاريره مباشرة إليه.‏

وكتب ماسك، علي صفحته بـ"تويتر" أن "تسلا" تبني فريقا "يسعى لتحقيق النصر في قضية عادلة ضدنا، حتى لو كنا سنفوز على الأرجح"، مضيفا أن الفريق "لن يستسلم وسيحسم قضية ظالمة ضدنا، حتى لو خسرنا على الأرجح".

Tesla is building a hardcore litigation department where we directly initiate & execute lawsuits. The team will report directly to me.



Please send 3 to 5 bullet points describing evidence of exceptional ability.



justice@tesla.com — Elon Musk (@elonmusk) May 20، 2022

وتابع ماسك في تغريدة أخرى له أنه يبحث عن "رجال شوارع متشددين" لقسم التقاضي، متوعدا: "سيكون هناك دماء".

وواصل إيلون ماسك أنه لا يبحث عن محامين "يزدهرون على الفساد"، وفق قوله.

يأتي قرار إيلون ماسك بإنشاء قسم التقاضي الجديد داخل شركة "تسلا" بعد أن كشف موقع "إنسايدر" الأمريكي، يوم الخميس الماضي، أن مضيفة في شركة "سبيس إكس" تلقت أجرا مقابل صمتها، بعدما اتهمت ماسك بالتحرش جنسيا بها في أواخر عام 2016.

وتشير المستندات والمقابلات التي تم الحصول عليها بواسطة "إنسايدر" إلى أنها رفضت طلب ماسك.

ووفقا لتقرير "إنسايدر"، فقد دفعت شركة "سبيس إكس" للمضيفة مبلغا قدره 250 ألف دولار في عام 2018 مقابل وعد بعدم رفع دعوى على مطالبات مستقبلية منها، أو مناقشة المبلغ الذي حصلت عليه، أو ذكر ماسك أو أعماله.