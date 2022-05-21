الصحة العالمية: ظهور جدري القرود في 11 دولة واكتشاف 80 حالة مؤكدة

السبت 21/مايو/2022 - 02:01 م

اعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، عن وصول حالالت إصابة بشرية بفيروس جدري القرود النادر الي 80 حالة في 11 دولة ويجري التحقق من 50 حالة أخرى.

وأصدرت المنظمة بيانا رسميا جاء فيه: "في الوقت الحالي تم تأكيد حوالي 80 حالة وهناك 50 حالة أخرى قيد التحقق ومع توسع المراقبة، من المرجح أن يتم الإبلاغ عن المزيد من الحالات".

وأشارت المنظمة إلى أن جدري القرود يتواجد عند بعض الحيوانات في عدد من البلدان، مما يؤدي إلى تفشي المرض بشكل دوري بين السكان المحليين والمسافرين.

وحذر مسؤول صحي اوروبي كبير من أن حالات الإصابة بفيروس جدري القرود النادر قد تتسارع في الأشهر المقبلة، مع انتشار الفيروس في جميع أنحاء أوروبا.