الأحد.. مناقشة رواية "فهلولوجى" للروائي أمير الشبل

السبت 21/مايو/2022 - 02:19 م

تقام في السابعة مساء غدا الأحد بمقر الحزب العربي الديمقراطي بوسط البلد ندوة لمناقشة رواية "فهلولوجى" للروائي “ أمير الشبل” بحضور عدد من النقاد والكتاب على رأسهم الكاتب محمد الشافعي ، د. أحمد اسامة عمر المؤرخ والناقد السينمائي، الكاتب هاني ماضي، د. محمد طعان طبيب جراح وأديب لبنانيا ، ومدير تحرير جريدة الوفد حنان ابو الضيا.

تناقش الرواوية قضية الصراع العربي الأسرائيلى ، وخاصة فى المجال العلمى ،والتى لا يعتمد فيها فقط على الصراع بأبعاده السياسية والحضارية؛ ولكن يضيف اليه الكاتب المحاولات الصهيونية للسيطرة على كل الأبحاث الخاصة بعلم الوراثة؛ وبالأخص الدراسات الوراثية على اليهود؛ والتى نتجت من توجيهات الحركة الصهيونية، عبر ذراعها العلمي والبحثي، للتدخل في تلك الابحاث واستعماله سلاحا أو سندا لسلاحها الأيديولوجي التقليدي بعد سنين طويلة من الصمت.

يقدم المؤلف من خلال هذه الرواية قراءات مستقبلية لموضوع الصراع الى جانب الدحول الى عالم يحكمه ميراث من " الفهلوة" الممنهجة والسائدة على أرض الواقع، بينما الخطوط الفاصلة بين الخطأ والصواب غير واضحة فى عالمنا ، الذى تغوص به الرواية من خلال شخصية "أشرف الآسيدى".

