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الأحد 22 مايو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف تعاملات اليوم السبت

نشرة الاقتصاد
نشرة الاقتصاد
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تنشر “البوابة نيوز” أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية، اليوم السبت.

 

شراكة مع البنك الدولي لتوفير وظائف بالقطاع الخاص

https://www.albawabhnews.com/4582112

 

صناعة الجلود" تحدد 28 مستلزم إنتاج لاستثنائها من الاعتمادات المستندية

https://www.albawabhnews.com/4582149

 

نيفين جامع: نعمل على زيادة التبادل التجارى بين المشروعات الصغيرة فى مصر وأفريقيا

https://www.albawabhnews.com/4582195

انخفاض جديد في أسعار الذهب

https://www.albawabhnews.com/4582195

 

معهد تكنولوجيا المعلومات يطلق "شغلك من بيتك" في عدد من محافظات الدلتا والصعيد

https://www.albawabhnews.com/4582197

 

 

البوابة نيوز المشروعات الصغيرة صناعة الجلود نشرة الاقتصاد