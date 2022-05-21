نشرة أخبار الاقتصاد منتصف تعاملات اليوم السبت

السبت 21/مايو/2022 - 01:06 م

تنشر “البوابة نيوز” أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية، اليوم السبت.

شراكة مع البنك الدولي لتوفير وظائف بالقطاع الخاص

https://www.albawabhnews.com/4582112

صناعة الجلود" تحدد 28 مستلزم إنتاج لاستثنائها من الاعتمادات المستندية

https://www.albawabhnews.com/4582149

نيفين جامع: نعمل على زيادة التبادل التجارى بين المشروعات الصغيرة فى مصر وأفريقيا

https://www.albawabhnews.com/4582195

انخفاض جديد في أسعار الذهب

https://www.albawabhnews.com/4582195

معهد تكنولوجيا المعلومات يطلق "شغلك من بيتك" في عدد من محافظات الدلتا والصعيد

https://www.albawabhnews.com/4582197