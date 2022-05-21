نشرة أخبار الاقتصاد منتصف تعاملات اليوم السبت

تنشر “البوابة نيوز” أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية، اليوم السبت.
شراكة مع البنك الدولي لتوفير وظائف بالقطاع الخاص
https://www.albawabhnews.com/4582112
صناعة الجلود" تحدد 28 مستلزم إنتاج لاستثنائها من الاعتمادات المستندية
https://www.albawabhnews.com/4582149
نيفين جامع: نعمل على زيادة التبادل التجارى بين المشروعات الصغيرة فى مصر وأفريقيا
https://www.albawabhnews.com/4582195
انخفاض جديد في أسعار الذهب
https://www.albawabhnews.com/4582195
معهد تكنولوجيا المعلومات يطلق "شغلك من بيتك" في عدد من محافظات الدلتا والصعيد
https://www.albawabhnews.com/4582197