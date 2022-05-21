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السبت 21 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

"البوابة نيوز" تنعى السفير أسامة توفيق مساعد وزير الخارجية الأسبق

السفير أسامة توفيق
السفير أسامة توفيق بدر
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تنعى مؤسسة البوابة نيوز، السفير أسامة توفيق بدر مساعد وزير الخارجية ومدير المعهد الدبلوماسي الأسبق وسفير مصر لدى أوكرانيا الأسبق، الذي رحل عن عالمنا مساء الجمعة.

وتتقدم "البوابة نيوز" بخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم عائلته الصبر والسلوان.

وأعلنت الجالية المصرية في أوكرانيا وفاة السفير أسامة توفيق، وأشادت بالفترة التي قضاها سفيرا لمصر في كييف، وجهوده في تعزيز العلاقات بين مصر وأوكرانيا. 

وأشارت الجالية أن الراحل كان رجلا نادر الأخلاق والقيم ولم يتأخر عن خدمة مصر.

 

سفير مصر في أوكرانيا السفير أسامة توفيق بدر